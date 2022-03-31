Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün eşini sırtından bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün eşini sırtından bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe P.'yi (41) sırtından bıçakladı. Ayşe P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşini bıçakladıktan sonra 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak kayıplara karışan ve Sakarya'da yakalanan şüpheli H.P. ise Kocaeli'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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