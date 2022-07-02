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Son dakika haberleri... Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Dursunbey'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey ilçesi Suçıktı mevkinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda İ.E.B. ve E.K., iddiaya göre İ.C. isimli şahısla henüz nedeni belirlenmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucunda bıçaklanan şahısların 3'ü de ağır yaralandı. Ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan İ.C. ve İ.E.B. hayatını kaybederken, E.K'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ölen şahısların cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Öte yandan İ.E.B. ve E.K.'nin sabıka kaydı olduğu da öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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