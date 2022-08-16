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Son dakika haberleri! Dünürlerin kavgasında silahlar patladı: 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Son dakika haberleri! Dünürlerin kavgasında silahlar patladı: 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da iki dünür arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Antalya'da iki dünür arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sonrası pompalı silahla ateş açma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 13 yaşındaki çocuk da kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Samet K. (13) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası pompalı tüfek ile saldırıda bulunan Hikmet ve Mehmet C.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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