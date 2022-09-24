Son dakika haberleri! Diyarbakır'da feci kaza kamerada: Kıyafeti kapıya sıkışan kadın otobüs altında ezildi

Diyarbakır'da feci kaza kamerada: Kıyafeti kapıya sıkışan kadın otobüs altında ezildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde durakta büyükşehir belediyesinin halk otobüsünden inmeye çalışan kadın, araç altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerine güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21BF101 plakalı halk otobüsü Ekinciler Caddesi'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi. O sırada inmeye çalışan Nuran Neredeisimli yolcunun üstü inerken kapıya sıkıştı. Otobüs hareket ettiği sırada yolcu, otobüs altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadın otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.