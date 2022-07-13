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Son dakika haberleri | Çine'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Çine'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Yolboyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Kaya (28) yönetimindeki 09 LE 053 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosikletten düşen Kaya ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinan Kaya Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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