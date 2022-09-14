Son dakika haberleri... Çayırhan Maden Ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan maden ocağında dün gece meydana gelen iş kazasında Ömer Kalem isimli işçi hayatını kaybetti. Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan maden ocağında dün gece meydana gelen iş kazasında Ömer Kalem isimli işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kömür İşletmeleri Anonim Şirketinde yer üstünde kömür alma işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ömer Kalem meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Beypazarı ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen Ömer Kalem'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ömer Kalem Çayırhan Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Çayırhan Maden Ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.