Şarampole uğrayan otomobil aynı aileden 3 kişiye mezar oldu

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri 1 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.

Atkaracalar ilçesi D100 karayolunda E.E. (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, Şennur Erdoğan (27), Raşide Erdoğan (50) ve Alya Erdoğan (1) olay yerinde yaşamını kaybetti. Sürücü E.E. ve F.E. (50) ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise yapılan incelemelerin ardından, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.