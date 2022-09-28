Son dakika haberleri! Camide imama kurşun yağdıran şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayınbiraderi olan imamı, camide tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayınbiraderi olan imamı, camide tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı. Olay, 26 Eylül günü Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aile meselelerinden dolayı aralarında husumet olan D.Y., öğlen namazı sonrası imam M.K.'yı (56) camide tabancayla 3 el ateş açarak yaraladı. Cemaatin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen D.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi süren imam M.K.'nın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşil Camii Kırıkkale Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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