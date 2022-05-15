Son dakika haberleri! Çalıntı ihbarı üzerine polisin kovaladığı araçtan silah atarak kaçmak istediler - Haberler

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Son dakika haberleri! Çalıntı ihbarı üzerine polisin kovaladığı araçtan silah atarak kaçmak istediler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre - Çalıntı ihbarı üzerine polisin kovaladığı araçtan silah atarak kaçmak istediler Samsun'da çalıntı araç ihbarı üzerine polisin peşine düştüğü otomobilde bulunan iki kişi kaçarken yanlarındaki pompalı tüfeğini camdan atarak kaçmak istedi ancak yakalanmaktan kurtulamadılar.

- Çalıntı ihbarı üzerine polisin kovaladığı araçtan silah atarak kaçmak istediler

SAMSUN - Samsun'da çalıntı araç ihbarı üzerine polisin peşine düştüğü otomobilde bulunan iki kişi kaçarken yanlarındaki pompalı tüfeğini camdan atarak kaçmak istedi ancak yakalanmaktan kurtulamadılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde saban saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde bir kişi aracını evinin önünde göremeyince polise çalındığına dair ihbarda bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri çalıntı aracı seyir halindeyken tespit etti ve peşine düştü. Kovalama sonucu araçta bulunanlar camdan dışarı 1 adet pompalı tüfek attılar. Kaçmayı sürdüren arata bulunan H.A. ve U.İ. kıza sürede araçlar birlikte yakalandılar. Polis otomobilin içinde tabanca mermisi ele geçirdi. Polis ekipleri tüfeği atıldığı sokak üzerinde ele geçirirken, araçta tabanca mermimi çıkması üzerine tabanca da olup atmış olabileceklerini değerlendirerek bahçede otlar arasında tabanca aradılar. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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