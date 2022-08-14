Son dakika haber... Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kameralarda

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kameralarda

Müzisyen gençler düğüne canlarını hiçe sayarak gitti

BURSA Bursa'da kamyonetin arkasında oturan kişilerin canlarını hiçe sayarak gitme anları cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyen gençler kamyonetin arkasında canlarını hiçe sayarak düğüne gittiler.

Öte yandan diğer bir görüntüde ise, kamyonetin arkasında seyreden çoğunluğu çocuklardan oluşan kalabalık bir grup olması muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı. O anlar ise arkadan seyreden bir aracın içerisinden çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı.