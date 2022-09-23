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Son dakika haberleri | Bitlis'te trafik kazası: 5 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Bitlis'te trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Bitlis-Mutki karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bitlis- Mutki karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Mutki karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 HD 463 plakalı otomobil ile 09 F 1619 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşları ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis Mutki AFAD 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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