Son dakika haberleri: Bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz minibüs sürücüsü tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz minibüs sürücüsü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz minibüs sürücüsü tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da çarptığı bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da çarptığı bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti olmadığı öğrenilen Abdullah V. (19) yönetimindeki 55 AHD 691 plakalı minibüs, bisikletli Musa Sağlam'a (52) çarptı. Kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası bisiklet sürücüsü Musa Sağlam ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Abdullah ve bugün çıkarıldığı mahkemece "Taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz minibüs sürücüsü tutuklandı

Son dakika haberleri: Bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz minibüs sürücüsü tutuklandı

Son dakika haberleri: Bisikletlinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz minibüs sürücüsü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Minibüs, Tragger, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Haberler

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