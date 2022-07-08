Son dakika haberleri: Biga'da jandarmaya ait araç yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Biga'da jandarmaya ait araç yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Biga'da jandarmaya ait araç yandı

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarmaya ait araç hareket halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarmaya ait araç hareket halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı.

Olay, Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Göreve giden askeri personelin bulunduğu hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hem itfaiye ekiplerine bildirdi hem de yangın söndürme tüpleriyle askeri aracı söndürmeye çalıştı.

Biga Belediyesine ait itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için yoğun çaba harcadı. Jandarmaya ait hafif ticari araç, tamamen kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title