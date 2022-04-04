Site inşaatında korkunç ölüm! Dengesini kaybeden işçi, 6. kattan beton zemine düşerek can verdi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beylikdüzü'nde site inşaatında çalışan bir işçi, 6. kattan beton zemine düştü. Diğer işçilerin durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATA TUTUNAMADI
Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa