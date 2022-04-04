Site inşaatında korkunç ölüm! Dengesini kaybeden işçi, 6. kattan beton zemine düşerek can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Site inşaatında korkunç ölüm! Dengesini kaybeden işçi, 6. kattan beton zemine düşerek can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Site inşaatında korkunç ölüm! Dengesini kaybeden işçi, 6. kattan beton zemine düşerek can verdi

Beylikdüzü'nde site inşaatında çalışan bir işçi, 6. kattan beton zemine düştü. Diğer işçilerin durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATA TUTUNAMADI

Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

işçi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title