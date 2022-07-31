Son dakika haberleri... BBP Kırkağaç İlçe Yönetim Kurulu üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri... BBP Kırkağaç İlçe Yönetim Kurulu üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... BBP Kırkağaç İlçe Yönetim Kurulu üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında BBP Kırkağaç İlçe Yönetim Kurulu üyesi hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında BBP Kırkağaç İlçe Yönetim Kurulu üyesi hayatını kaybetti.

Şarjlı motosikletiyle Akhisar istikametinden Kırkağaç'a gitmekte olan Büyük Birlik Partisi Kırkağaç Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sağdıç, yine aynı yönden gelen otomobil ile Kavun Kavşağı civarlarında çarpıştı. Ağır yaralanan 56 yaşındaki Mehmet Sağdıç, 112 acil ambulansı ile hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet Sağdıç hayatını kaybetti. İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için İzmir'e gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Sağdıç, yarın Kırkağaç'ta toprağa verilecek. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyük Birlik Partisi Hisarcık Kırkağaç Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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