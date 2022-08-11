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Son dakika haberleri! Başkentteki 5 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

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Son dakika haberleri! Başkentteki 5 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 2 haftada gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu suçundan 7 kişi yakalanırken, çok sayıda ve miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 2 haftada gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu suçundan 7 kişi yakalanırken, çok sayıda ve miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam'da A.K. isimli bir kişinin yasa dışı kenevir yetiştirdiğinin tespit etmeleri üzerine düzenledikleri operasyonda, 7 kök Hint keneviri ve 405 gram kubar esrar ele geçirdi. Bir diğer olayda ise Sincan'da şüphe üzerine durdurulan M.Ö.'nün üzerinden çıkan 40 gram esrara el konuldu. Çubuk'ta yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen S.B.'nin adreslerinde yapılan aramalarda 40 kök Hint keneviri ve 354 gram esrar ele geçirilirken, Etimesgut'ta bir araç içerisinde şüpheli davranışlarda bulunan B.M., A.G. ve K.K. isimli şahısların yapılan üst aramasında 25 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kalecik'te V.B.'nin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine şahsın adreslerinde yapılan aramalarda 30 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bahse konu 5 beş olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulduğu, toplam 7 şahıs hakkında da adli işlemlere başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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