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Son dakika haberleri... Başkent'te evin çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Başkent'te evin çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı

Son dakika haberi... Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bir evin çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bir evin çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış Çamlıdere ilçesinde de kendini gösterdi. Yağış sırasında bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıdere Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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