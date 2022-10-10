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Son dakika haberleri... Azılı hırsız, jandarmadan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Azılı hırsız, jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Turgutreis Mahallesi'nde 19 Eylül tarihinden bu yana 5 ayrı açıktan hırsızlık olayı gerçekleştiren şahsın tespiti ve yakalanabilmesi için Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ile ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde olayların şüphelisinin 34 yaşındaki M.K. olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahısla birlikte 3 akü ele geçirildi. Çalınan akülerden bir tanesi müşteki Orhan Y.'ye teslim edildi. Çalınan diğer akülerin marka ve özellikleri müştekiler tarafından bilinmediğinden dolayı konu ile ilgili olarak araştırmalara devam edildiği bildirildi.

Şüpheli şahıs adlı işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutreis Jandarma Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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