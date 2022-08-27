Son dakika 3. sayfa: Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam korku dolu anları böyle anlattı: "Dereden çıktı, üzerime hücum etti" 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam korku dolu anları böyle anlattı: "Dereden çıktı, üzerime hücum etti" Erzurum Pazaryolu ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş ağır şekilde yaralandı. Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam korku dolu anları böyle anlattı: "Dereden çıktı, üzerime hücum etti" ERZURUM - Erzurum Pazaryolu ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş ağır şekilde yaralandı. Pazaryolu ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Kenan Gürcü bahçesini sularken ayının saldırısına uğradı. Ayağında ve kolundan kırıklar oluşan Gürcü Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kenan Gürcü, "Bahçeyi sulamaya gittim. Dereden çıkarak birden üzerime hücum etti. Komşularımız benim bağırmamı duyunca gelince bırakıp kaçtı. Bağırarak bana saldırdı. Ayağımdan kolumdan yaralandım. Hem ayağımı hem de kolumu kırdı" diye konuştu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Çoruh Pazaryolu Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam korku dolu anları böyle anlattı: 'Dereden çıktı, üzerime hücum etti' - Haberler

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