Son dakika haber... Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın Çatıyı saran alevlere müdahale ediliyor Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor. Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın Çatıyı saran alevlere müdahale ediliyor ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın Etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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