Arkadaşını öldürüp eline silahı tutuşturdu! İntihar süsü verilen cinayeti ekiplerin dikkati aydınlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkadaşını öldürüp eline silahı tutuşturdu! İntihar süsü verilen cinayeti ekiplerin dikkati aydınlattı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Arkadaşını öldürüp eline silahı tutuşturdu! İntihar süsü verilen cinayeti ekiplerin dikkati aydınlattı

Ankara'da Gökhan Y. adlı şahıs, tartıştığı arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra eline silahı tutuşturarak intihar süsü vermeye çalıştı. Cinayet olay yerine gelen ekipler tarafından aydınlatılırken, Gökhan Y. tutuklandı.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Ankara'nın Ahlatlıbel Mahallesi'nde Gökhan Y.'nin çalıştığı şarküteride meydana gelen olayda, Recep Dinç, arkadaşı Gökhan Y.'nin yanına geldi. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle Recep Dinç kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Dinç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşının intihar ettiğini öne süren Gökhan Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gökhan Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gökhan Y.'nin olayın ardından tabancayı Recep Dinç'in eline tutuşturduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar, Çankaya, Silah, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title