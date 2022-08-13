Arıza yapan tırı tamir etmek isteyen genç, yükleme rampasının altında kalarak can verdi Şanlıurfa'da arızasını kontrol ettiği tırın yükleme rampası altında kalan tamirci ustası Suriye uyruklu Alabd Aljalil, hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde Konuklu Mahallesi yakınlarında iş makinesi sevkiyatında kullanılan tır arıza yapınca sürücü aracı akaryakıt istasyonuna park edip, tamir için Suriye uyruklu Alabd Aljalil'e haber verdi. RAMPA ÜZERİNE DÜŞTÜ İstasyona giden Aljalil, arızayı kontrol ederken tırın yükleme ve boşaltma rampası üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Alabd Aljalil'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Aljalil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Konuklu Mahallesi Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler

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