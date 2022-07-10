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Son dakika haberleri: Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Ortaca-Dalyan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Ortaca-Dalyan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Ortaca'nın tatil beldesi Dalyan'a seyir halinde olan 81 ACE 071 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Ortaca itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç sürçüşünü sıkıştığı bölgeden kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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