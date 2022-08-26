Son dakika haberleri! Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada Kazada babanın kızına sarılarak feryadı yürekleri dağladı Acılı kızına sarıldı, eşinin başında feryat etti Antalya'da motosiklet ile ilerleyen aileye hafriyat kamyonun çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada

Kazada babanın kızına sarılarak feryadı yürekleri dağladı

Acılı kızına sarıldı, eşinin başında feryat etti

ANTALYA - Antalya'da motosiklet ile ilerleyen aileye hafriyat kamyonun çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın hemen ardından vatandaşlar tarafından çektiği görüntülerde yaralı babanın acı içerisinde kızına sarıldığı güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Alanya ilçesi Oba Mahallesi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.K. (43), idaresindeki hafriyat kamyonu ile tali yola dönmek isterken o sırada yolun sağ şeridinde ilerleyen İsmail Songür (31), yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü İsmail Songür, eşi Ayşe Songür ve 1 yaşındaki kızları olan Elif Su Songür yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı yürekleri yaktı. Görüntülerde motosiklet ve kamyonun yan yana ilerlerken tali yola dönmek isteyen hafriyat kamyonunun o sırada motosikletli aileye çarptığı anlar kayda girdi. Kazanın hemen ardında olay yerine giden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde babanın feryadı yürekleri dağladı. Songür, eşinin başında kızına sarılarak, 'Eşim gitti. Ağabey ne olur yapmayın. Eşim gitti' demesi dikkatlerden kaçmadı. Kızına sarılıp eşinin başında feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı. Baba İsmail Songür çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kazayı görgü şahitlerinden Mehmet Akdağ, "Keşke bu kaza olmasaydı. Sabah 10.30 sıralarında kaza oldu. Bir kamyon geçerken aynı istikamette giden motosiklet vurdu. Orta tekerlek kadının üzerinden geçti. Kadında öldü. Keşke çocuk ölmeseydi. O da öldü, çok üzgünüz" dedi.

Olayın ardından hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.