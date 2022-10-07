Caddeyi ringe çevirdiler! Kamyon şoförü, tartıştığı sürücüyü bir boksör gibi yumrukladı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da otomobil sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışan kamyon şoförünün kavga anları boks ringlerini aratmadı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Bursa'da yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yolun ortasında aracıyla duran kamyon şoförü bir anda otomobil sürücüsünün üzerine koştu. KAVGA ANI KAMERADA Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı vatandaşlar olayı ayırırken, bazılar da araçlarından kamyoncuya tepki gösterdi. Boks ringlerini aratmayan sahne ise başka araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa kavga Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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