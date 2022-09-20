Son dakika haberleri! Ahır ve kuruluk yangında kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ahır ve kuruluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ahır ve kuruluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Kürkçüler köyünde Durmuş F.'ye ait ahır ve kurulukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi. - BOLU