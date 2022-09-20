Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Ahır ve kuruluk yangında kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Ahır ve kuruluk yangında kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ahır ve kuruluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ahır ve kuruluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Kürkçüler köyünde Durmuş F.'ye ait ahır ve kurulukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kürkçüler Gerede Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title