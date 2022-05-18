Ağaca çarpan otomobil paramparça oldu! 2 yıllık astsubay feci şekilde can verdi - Haberler

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Ağaca çarpan otomobil paramparça oldu! 2 yıllık astsubay feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak parçalara ayrıldı. Kazada sürücüsü Astsubay Çavuş Emre Ekinci hayatını kaybederken, olayı haber alarak gelen mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Öte yandan Ekinci'nin 2 yıl önce orduya katıldığı bilgisi edinildi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp savrulduktan sonra yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp demir yığını haline dönüşen araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

MESAİ ARKADAŞLARI KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ise polis ekiplerinden bilgi aldı.

2 YIL ÖNCE ORDUYA KATILMIŞ

Aslen Mersinli olduğu öğrenilen Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Astsubay, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

adaletli yorum:

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.ÇOK HIZLIYMIS HEMDE ŞEHİR İÇİ

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