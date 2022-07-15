Şaka facia ile bitti! Kazara tetiğe dokunan 17 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki kuzenini çenesinden vurdu

Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen olayda M.U., elindeki tabancayla akrabası Melih U. ile şakalaşırken kazara tetiğe dokundu.

MERMİ ÇENESİNE İSABET ETTİ

Ateş alan tabancadan çıkan mermi Melih U.'nun çenesine isabet etti. Kanlar içinde kalan Melih U., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hayati tehlikesi bulunan Melih U., buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.