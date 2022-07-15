Şaka facia ile bitti! Kazara tetiğe dokunan 17 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki kuzenini çenesinden vurdu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karaman'da elindeki tabancayla şaka yapmak isteyen 17 yaşındaki çocuk, kazara tetiğe dokunarak aynı yaştaki kuzenini çenesinden vurdu. Ağır yaralı çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, kuzeni ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen olayda M.U., elindeki tabancayla akrabası Melih U. ile şakalaşırken kazara tetiğe dokundu.
MERMİ ÇENESİNE İSABET ETTİ
Ateş alan tabancadan çıkan mermi Melih U.'nun çenesine isabet etti. Kanlar içinde kalan Melih U., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hayati tehlikesi bulunan Melih U., buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - 3. Sayfa