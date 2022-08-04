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Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu

Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, aynı zamanda ev olarak da kullandığı iş hanında ölü bulundu.

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Denizli'de kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, aynı zamanda ev olarak da kullandığı iş hanında ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1588 Sokakta bulunan iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş hanının zemin katında aynı zamanda ev olarak da kullandığı oda da tek başına yaşayan Ahmet Gürbüz'den (54) sabah saatlerinde haber alamayan yakınları iş hanına geldi. Yakınları içeri girdiğinde Gürbüz'ün hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

İş hanına gelen ekipler, Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kendisinin sağlık sorunları olduğunu bunun içinde sürekli hastaneye gittiği öğrenilen Gürbüz'ün sabah saatlerinde öldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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