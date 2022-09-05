Van haberi! Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van bölgesinden gelen habere göre Van'da yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı 378 bin sigara sarma kağıdı, 859 bin 200 boş makaron ile 2 kilo nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı 378 bin sigara sarma kağıdı, 859 bin 200 boş makaron ile 2 kilo nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılan çalışmalarda 378 bin sigara sarma kağıdı, 859 bin 200 boş makaron, 2 kilo nargile tütünü, 2 bin 397 ilaç ve 50'şer dolarlık 2 banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.