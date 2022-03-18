Yüz nakliyle tanınmıştı! Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert ve beraberindekiler tutuklandı

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslar ile gruplara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Bursa'dan Edremit'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçmişti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alarak Edremit girişinde yakalamıştı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirmişti. Olayla ilgili D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29) T.K. (37), B.E. (44), M.B. (32) ve Recep Sert (34) gözaltına alındı.

HEPSİ TUTUKLANDI

İçlerinde yüz ve çene nakli olan Recep Sert'in de bulunduğu 10 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından sabah adliyeye sevk edildi. Recep sert ve beraberinde adliyeye sevk edilen 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa