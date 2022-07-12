Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Traktörden düşen yaşlı adam sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Denizli'de tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Denizli'de tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Efe, traktörü ile sabah saatlerinde elma bahçesine çapa çekmeye gitti. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Mehmet Efe'yi aramaya giden çocukları babalarının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan jandarma yaptığı ilk incelemede Mehmet Efe'nin traktörden düştüğünü ve çapa makinesini çalıştıran şaft ile makine arasına sıkıştığını tespit etti.

Olay yeri incelemesinden sonra Mehmet Efe'nin cenazesi Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Işıklı Mahallesi Mehmet Efe Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title