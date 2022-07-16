Son dakika haberi: Traktör kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Son dakika haberi: Karabük'te iki kişinin öldüğü traktör kazasında ağır yaralanan Cevdet Kalay da hastanede hayatını kaybetti. Karabük'te iki kişinin öldüğü traktör kazasında ağır yaralanan Cevdet Kalay da hastanede hayatını kaybetti. İki gün önce ilçeye bağlı Kuzören köyünde Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu iki kişi ölürken 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralanmıştı. Kazada yaralandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Cevdet Kalay (48) tedaviye alındığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Karabük'te dolmuşçuluk yaptığı öğrenilen Kalay'ın naaşı kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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