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Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi Değirmisaz Köyü yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Değirmisaz Köyü istikametine seyreden Eyüp O. 'nun (32) kullandığı 43 NZ 724 sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole gitti.

Kazada otomobil sürücüsü Eyüp O. yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı, Kütahya, Balıköy, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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