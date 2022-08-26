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Son dakika haberi | Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti

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Son dakika haberler... Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti Sultanbeyli'de bir şahıs, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darp etti.

Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir şahıs, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darp etti. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, maddi hasarlı gerçekleşen kaza sonrası aracından inen sürücü, önce bir kadınla tartıştı. Ardından diğer yaşlı araç sürücüsünü darp etti. Yumrukların hedefi olan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı. Sürücüyü darp eden şahsı çevredeki vatandaşlar tepki göstererek uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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