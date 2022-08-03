Son dakika haberi | Silahlı saldırada yaralanan genç hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Silahlı saldırada yaralanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Silahlı saldırada yaralanan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Samsun'da silahlı saldırıda ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

Samsun'da silahlı saldırıda ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde 8 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.N.'nin silahlı saldırısına uğrayan Vural Yıldırım (29) karnından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan O.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Vural Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Vural Yıldırım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title