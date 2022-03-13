Gözü dönmüş taksici, elinde bıçakla dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kamerada

Sarıyer'de Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre taksi şoförü, yol verme meselesi yüzünden bir otomobil sürücüsü ile atıştı. Atışma üzerine trafik ışıklarında aracını kenara çekip inen otomobilin sürücüsü, taksi şoförüne tepki gösterdi.

ELİNDE BIÇAKLA SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Taksi şoförü ise eline aldığı bıçakla sürücünün üzerine yürüdü. Taksi şoförünün elinde bıçak olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, tartışmayı daha fazla büyütmeden olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan tartışma, o sırada oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taksi şoförünün elinde bıçakla aracını kenara çekip inen sürücünün üzerine yürüdüğü ve bıçağı elinde sallayarak tehdit ettiği görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa