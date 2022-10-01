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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç mevkisinde meydana geldi. Batman'dan Antalya'ya gitmekte olan 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, bölgede saman yüklü 34 BLD 224 plakalı bir kamyonet de yolcu otobüsüne çapmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı.

(Mehmet BilginİHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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