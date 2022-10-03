Son dakika haberleri! Samsun'da polis motosikleti kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Samsun'da polis motosikleti kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı Samsun'da motosikletli Yunus polislerinin yaptığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Samsun'da polis motosikleti kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı SAMSUN - Samsun'da motosikletli Yunus polislerinin yaptığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay Durağı yakınlarında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekiplerinde görevli Hamit D. idaresindeki 55 A 4846 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yaya Mehmet E.S.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü polis memuru Hamit D. ile motosiklette bulunan polis memuru Sefa A. ve yaya Mehmet E.S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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