Haber : Son dakika haberi... Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada

Son dakika haberi: Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kameradaKOCAELİ Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahilde bazı şahıslar arasında kavga çıktı.

Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada

KOCAELİ Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahilde bazı şahıslar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta sahili karıştırdı. Şahısların neden kavga ettiği bilinmezken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği, sahilde bulunan diğer vatandaşların da korku dolu gözlerle onları izledikleri görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - 3. Sayfa

Kocaeli Kandıra kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title