Son dakika haberi... Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada

Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada

KOCAELİ Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahilde bazı şahıslar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta sahili karıştırdı. Şahısların neden kavga ettiği bilinmezken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği, sahilde bulunan diğer vatandaşların da korku dolu gözlerle onları izledikleri görüldü.