Son dakika haberi... Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Feci kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.G. (24) idaresindeki 44 BD 736 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarken, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.G.'nin sağlık durumun ciddiyetini koruğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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