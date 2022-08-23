Son dakika haberi: Ordu'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Ordu'nun Gölköy ilçesinde iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti. Ordu'nun Gölköy ilçesinde iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapımı sırasında kontrolden çıkan silindir şarampole devrildi. Kazada, Gölköy Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Özgür Akkaya, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay erinde yapılan incelemenin ardından Akkaya'nın cenazesi morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölköy Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Ordu'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.