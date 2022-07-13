Son dakika haberi | Ordu'da bir kişi araçta ölü bulundu Edinilen son dakika haberine göre Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda park halindeki araçta 50 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu. Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda park halindeki araçta 50 yaşındaki bir şahsın cansız bedeni bulundu. Akşam saatlerinde Aybastı ilçesi Perşembe Yayla merkezinde meydana gelen olayda, park halinde duran araç içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı, jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen, vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan 2 çocuk babası İsmail Günden'in (50) cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi. - ORDU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Perşembe Yaylası Aybastı Tragger Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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