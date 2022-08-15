Son dakika haberi: Niğde'de ki kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında Son dakika gelişmesine göre Niğde'deki trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Niğde'deki trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Kentin çeşitli noktalarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına farklı tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüzce kavşağa giren iki otomobilin çarpışması, diğer kazada ise otomobile yeşil ışığın yanmasıyla hareket eder otomobilin yayaya çarptığı yer alıyor. - NİĞDE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Niğde 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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