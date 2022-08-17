Son dakika 3. sayfa: Alparslan-1 HES'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Alparslan-1 HES'te çıkan yangın kontrol altına alındı

MUŞ - Muş'ta Alparslan-1 Barajı Hidroelektrik Santrali enerji trafosunda meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Alparslan-1 HES ana trafosunda meydana geldi. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın bir süre sonra söndürüldü. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Bölgeye gelerek inceleme yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, baraj yetkileri ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Yangınla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, yangının saat 11.00 civarında meydana geldiğini ifade ederek, "Burası EÜAŞ'ın işletmesinde olan Alparslan-1 Hidroelektrik Santrali. Devlet Su İşleri tarafından yapıldı. Mülkiyeti DSİ'de. EÜAŞ tarafından kiralanmak suretiyle işletiliyor. 11.00 civarında bir ana trafoda yangın ihbarı geliyor. İşletme müdürümüz tarafından bana da bildirildi. Derhal AFAD Başkanını aradık, Sayın İçişleri Bakanımızla görüştük. Çevre itfaiyeleri hemen yönlendirdik ve bir müddet sonra köpüklü itfaiyelerle müdahale başladı. Bir ana trafo tamamen yandı. Burada 4 trafo var. 4 trafodan birisi yandı. Bundan sonra yangının çıkış sebebi kontrol edilecek. Muhtemelen aşağıdaki kablolarda bir teknik arızadan kaynaklı yangın olduğu ilk başta değerlendiriliyor" dedi.

"Herhangi bir sabotaj söz konusu değil gibi"

Yangında herhangi bir sabotaj durumun söz konusu olmadığına değinen Vali Gündüzöz, "Ama çok detaylı teknik araştırma yapılacak. Şu anda ihtiyaten elektrik üretimi durduruldu. Yoksa 3 ana trafo hasar görmüş gibi durmuyor. Onlar tekrar devreye alınabilir ama teknik araştırmadan sonra olay netleşecek, ne zaman devreye gireceği anlaşılacak. Hepimize geçmiş olsun. Maddi hasar var. Yaralanma, ölüm, her hangi bir şey çok şükür yok. İnşallah en kısa sürede de bu hasar giderilecek. Şu anda geçici olarak diğer 3 trafoda sistemi durdurdu. Arızaların nereden kaynaklandığı tespit edilecek, kontrol yapılacak, ardından üretime geçilecek" diye konuştu.

Olay yerine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Varto Kaymakamı Mehmet Güder, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve DSİ 172. Şube Müdürü Servet Fırat geldi.