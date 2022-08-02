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Son dakika haberi | Motosikletiyle kanala uçan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Motosikletiyle kanala uçan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü asfalta, motosiklet ise kanala uçtu.

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Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü asfalta, motosiklet ise kanala uçtu. Meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hurşit Barın idaresindeki motosikletiyle Emirhisar Mahallesi'ne doğru seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Barın, asfalta savrulurken motosikleti de yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Arazide çalışanların gördüğü ve müdahale ettiği kazaya ihbar üzerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Barın'a yaptıkları müdahale sonrası Çivril Devlet hastanesine kaldırdı. Kazada hurdaya dönen motosiklet ise kepçe yardımı ile kanaldan çıkarıldı.

Motosiklet sürücüsü yaşama tutunamadı

Hastanede doktorlar tarafından yapılan müdahalelere cevapsız kalan Hurşit Barın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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