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Son dakika haberi | Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı

Son dakika haberi: Ordu'da 12 Eylül öncesi radikal sol hareket içerisinde yer alan, 78 kuşağından olan ve önceki gün Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Gür'ün cenazesinde çıkan arbede sonucu 9 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da 12 Eylül öncesi radikal sol hareket içerisinde yer alan, 78 kuşağından olan ve önceki gün Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Gür'ün cenazesinde çıkan arbede sonucu 9 kişi gözaltına alındı.

Cenazesi Muğla'dan memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine getirilen Gökhan Gür'ün tabutunu ailesinden alarak sloganlar ve ellerinde flamalar eşliğinde mezarlığa götürmek isteyen grup, cenazeyi siyasi bir gösteriye çevirdi. Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen slogan ve radikal sol söylemlerine devam eden gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından gösterilerine devam eden grup daha sonra dağıldı. Gözaltına alınan 9 kişinin adli işlemleri sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

12 Eylül Darbesi Kalp Krizi Muğla Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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