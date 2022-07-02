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Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'torbacı' diye tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı

MERSİN - Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'torbacı' diye tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, 10 torbacı tabir edilen sokak satıcısını gözaltına alırken, madde kullanan 16 kişiye de adli işlem yaptı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında, bir kilo 65 gram esrar, 115 sentetik hap, 210 gram bonzai, 11 gram metamfetamin, 7 kök hint keneviri, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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