Mersin haber... Mersin'de tuzak bomba düzeneği böyle patlatıldı 3. Sayfa Haberleri Mersin haberine göre Mersin'de tuzak bomba düzeneği böyle patlatıldı Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından yakınlara bırakılan çanta içerisindeki tuzak bomba böyle imha edildi. Mersin'de tuzak bomba düzeneği böyle patlatıldı MERSİN - Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından yakınlara bırakılan çanta içerisindeki tuzak bomba böyle imha edildi. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi'nde meydana geldi. 22.45 sıralarında 2 araç içerisinde Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ekiplerinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Çıkan çatışma sonucu 1'i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu. Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar Tragger Mezitli Mersin 3. Sayfa Haberler

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