Son dakika haberi | Malatya'daki iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi'nde N.Ç. idaresindeki 44 ADY 613 plaka motosiklet ile S.K. yönetimindeki 44 BF 240 plaka otomobilin çarpışması sonucu N.Ç. yaralandı. Polis Meslek Yüksek Okulu önünde meydana gelen ikinci kazada ise sürücünün kontrolünde çıkan çapa motoru devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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